Clássico Re-Pa no Mangueirão e disputa por G-4 chama atenção pela 13ª rodada da Série B

A 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue neste sábado, com mais três jogos que prometem entregar muita emoção ao torcedor. Os principais destaques do dia ficam para o Clássico Re-Pa 779 e o confronto entre Avaí e CRB, que brigam por vaga no G-4 - zona de acesso.

O primeiro jogo começa a partir das 16h, quando Avaí e Athletico-PR se enfrentam na Ressacada, em Florianópolis (SC). Com 20 pontos, o time da casa aparece perto do G-4. Do outro lado, com 17, os paranaenses querem voltar a brigar pelo acesso.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez do Re-Pa 779, no Mangueirão, que deve estar lotado. Com os mesmos 20 do Avaí, o Remo tenta retornar ao G-4, enquanto o Paysandu, com apenas uma vitória em 12 jogos, é o lanterninha da Série B, com sete.

A partir das 20h30 a Ferroviária recebe o CRB, na Arena Fonte Luminosa. Com 15 pontos, os paulistas aparecem em posição intermediária, enquanto os visitantes, com 21, tentam se manter na zona de acesso.

A rodada continua no domingo, com mais três jogos. A bola começa a rolar a partir das 16h, quando Coritiba e Cuiabá se enfrentam no Couto Pereira, em Curitiba (PR), simultaneamente a Atlético-GO e Volta Redonda, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já às 18h30, Amazonas e Vila Nova medem forças no Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Na segunda-feira, Operário e Novorizontino jogam no Estádio Germano Krüger, às 19h, e Goiás e Athletic-MG fazem um duelo de opostos no Hailé Pinheiro.

Confira os jogos da 13ª rodada:

SÁBADO

16h

Avaí x Athletico

18h30

Remo x Paysandu

20h30

Ferroviária x CRB

DOMINGO

16h

Coritiba x Cuiabá

Atlético-GO x Volta Redonda

18h

Amazonas x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Novorizontino

21h

Goiás x Athletic-MG