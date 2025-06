'Chuta, Everaldo!': elenco do Flu sai em defesa de atacante após cobranças

Uma situação inusitada aconteceu na vitória do Fluminense por 4 a 2 sobre o Ulsam, da Coréia do Sul, no Mundial de Clubes. No segundo tempo, os torcedores tricolores presentes no Metlife Stadium, em Nova Jersey, cobraram o atacante Everaldo com gritos de "chuta, Everaldo!".

Elenco sai em defesa

Após o jogo, o elenco do Flu saiu em defesa de seu companheiro. O volante Martinelli, por exemplo, analisou o lance em questão que gerou os gritos, quando o atacante recebeu um bom passe e acabou não concluindo.

Eu acho que foi uma decisão do atacante. Ele achou que ia bloquear o chute. Mas o Everaldo é um cara que acaba fazendo um trabalho que às vezes muita gente não vê. É um cara que se doa ao máximo, pressiona o zagueiro, sempre está incomodando, está rebatendo bola, não deixa o zagueiro respirar. É um cara muito importante para o nosso grupo, tem total apoio de todo mundo e sempre está aí nos jogos nos ajudando bastante

Martinelli

Líder do elenco, o goleiro Fábio ressaltou a importância de se ter disciplina tática. E que o autor dos gols é o menos importante.