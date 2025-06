Durou nem 24h: Chelsea volta a ser vítima após se livrar de tabu de 13 anos

O alívio do Chelsea ao ver uma "maldição" se quebrar após 13 anos só durou 17h, e o time inglês logo voltou a ser o último europeu a perder para um clube brasileiro em Mundiais.

O que aconteceu

A longa escrita teve fim momentâneo com a vitória heroica do Botafogo sobre o PSG no início da madrugada de ontem. O atual campeão da Europa foi superado por 1 a 0 pelo último vencedor da Libertadores e, às 00h01 (de Brasília), assumiu o lugar que era ocupado pelos Blues desde 2012.

No entanto, o Chelsea logo voltou a amargar o posto indesejado ao ser derrotado de virada pelo Flamengo no meio da tarde, às 17h. A equipe londrina até saiu na frente no primeiro tempo com gol de Pedro Neto após falha de Wesley, mas foi vítima de uma reação puxada por Bruno Henrique e perdeu por 3 a 1.

Cole Palmer durante a derrota do Chelsea para o Flamengo, no Mundial Imagem: Kyle Ross/Reuters

O respiro, portanto, não durou nem um dia completo. O Chelsea volta a carregar tal fardo depois de passar os últimos 13 anos "digerindo" a derrota para o Corinthians na final do Mundial.

O Chelsea só tem uma vitória contra adversários brasileiros na história em jogos oficiais. O clube inglês venceu o Palmeiras por 2 a 1 na decisão do Mundial de 2021, na prorrogação.

A inédita Copa do Mundo de Clubes está promovendo uma série de quebras de tabu ao possibilitar que europeus encarem forasteiros mais vezes. Antes, os campeões da Europa só enfrentavam times de outros continentes na semi ou final do Mundial. Na competição em novo formato, são 12 times europeus na disputa contra outras 20 espalhadas pelo mundo.

Antes dos feitos de Botafogo e Flamengo, o Inter Miami de Lionel Messi derrubou uma invencibilidade de 33 jogos dos representantes da Europa. Até a derrota do Porto, times europeus vinham de 28 vitórias e cinco empates contra equipes do resto do planeta.

Últimos jogos entre sul-americanos e europeus em Mundiais