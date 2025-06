Calderano vence de virada e avança às quartas de final do WTT Star Contender Ljubljana

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano avançou às quartas de final do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. Neste sábado, o carioca de 28 anos buscou a virada para derrotar Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, por 3 sets a 2, com parciais de (9/11, 11/8, 6/11, 11/8 e 11/5) e chegou a sua segunda vitória na chave individual. O asiático foi vice-campeão de duplas masculinas no Mundial disputado em maio.

Atual campeão do torneio, Hugo voltará à mesa ainda neste sábado para enfrentar o croata Tomislav Pucar (37º), às 13h45 (de Brasília), valendo vaga nas semifinais. A partida terá transmissão do SporTV e da CazéTV.

Se passar pelas quartas, o brasileiro terá pela frente o vencedor da partida entre o francês Alexis Lebrun (12º) e o chinês Zhou Qihao (43º). As semifinais e a final estão programadas para este domingo.

Cabeça de chave número um do individual masculino, Hugo estreou já na segunda rodada derrotando o francês Flavien Coton (52º), atual campeão europeu sub-21, por 3 sets a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15).

Hugo já está garantido na decisão do torneio de duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. Em sua quinta competição juntos, os brasileiros disputarão a sua primeira final no Circuito Mundial.

Os adversários serão os sul-coreanos Lim Jonghoon/Shin Yubin, também neste domingo. Quinta colocada do ranking mundial, a dupla asiática foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e no Campeonato Mundial deste ano.

Boa fase do brasileiro

Nos últimos dois meses, o carioca de 28 anos conquistou os maiores feitos da sua carreira: o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Mundial. Já no último fim de semana, encerrou sua trajetória de nove temporadas pelo Liebherr Ochsenhausen liderando o clube na conquista da Liga Alemã.

O WTT Star Contender Ljubljana entrega 600 pontos ao campeão e distribui US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.