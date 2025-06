Brasil termina 2ª rodada do Mundial com seus 4 clubes na liderança dos grupos

O Brasil apresenta um desempenho além do esperado nas duas rodadas iniciais da Mundial de Clubes da Fifa. Até o momento, os quatro representantes do país - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras - lideram suas chaves na competição.

Os números do Brasil no torneio disputado nos Estados Unidos também chamam a atenção. Os clubes brasileiros disputaram 8 partidas, venceram 6 e empataram 2. Nenhum deles perdeu. O aproveitamento é de 83,3% na competição.

Os principais destaques do Brasil no Mundial são Flamengo e Botafogo. Ambos venceram as duas partidas iniciais e estão à frente de gigantes europeus.

O Rubro-Negro já bateu o Chelsea, da Inglaterra, enquanto o Glorioso superou o francês PSG, atual campeão europeu, em uma chave na qual o Atlético de Madrid, da Espanha, também tenta a classificação.

Outros brasileiros no Mundial

O Palmeiras lidera o grupo A, com quatro pontos. Depois do empate diante do Porto, em que dominou o adversário, o Verdão encaminhou sua classificação às oitavas de final ao bater o Al Ahly, do Egito.

O Fluminense está na primeira posição do grupo F, também com quatro pontos. Na estreia, empate diante do Borussia Dortmund, mostrando um bom futebol. Neste sábado, o Tricolor superou os erros defensivos e bateu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 4 a 2.

Resta saber se o futebol brasileiro vai manter esse ritmo, com fôlego suficiente para brigar na fase eliminatória do Mundial.