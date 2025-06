Botafogo-SP vence a Chapecoense com gol no último lance e dorme fora do Z-4 da Série B

Em jogo marcado por muita entrega, mas poucas oportunidades claras, o Botafogo voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, superou a Chapecoense por 1 a 0 com gol no último lance. A partida que abriu a 13ª rodada foi realizada na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

O Botafogo, que vinha de dois empates e uma derrota, chegou a 13 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, ultrapassando o Volta Redonda, que tem 11 e joga no domingo com o Atlético-GO. Já a Chapecoense, que vinha de vitória, segue com 19 pontos, em oitavo lugar e perdeu chance de se aproximar do G-4, fechado pelo Coritiba, com 21.

Mesmo jogando fora de casa, a Chapecoense assustou com troca de passes na entrada da área adversária. Neto Pessoa chutou, mas foi travado em lance perigoso. O Botafogo respondeu após saída de bola errada de João Paulo. Após alguns passes, a bola chegou em Jefferson Nem, que bateu sem força. Em outra jogada, Alexandre Jesus apareceu novamente para finalizar, mas não conseguiu completar o cruzamento como gostaria.

Jeferson também arriscou chute de fora da área,m as por cima. Depois, foi o Botafogo que errou a saída de bola. Walter tocou para Giovanni Augusto, que chutou forte e exigiu boa defesa de Victor Souza. Ainda deu tempo para outra chega do time paulista. Após cruzamento e escorada, Carlos Eduardo finalizou em cima do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, mas com muitas finalizações para fora e chutes travados pelas defesas. Leandro Maciel e Gabriel Risso tentaram primeiro para o Botafogo. A Chapecoense respondeu quando Giovanni Augusto recebeu na área, cortou para a direita, mas chutou por cima.

O Botafogo teve ótima chance com Jefferson Nem na pequena área, mas ele não conseguiu alcançar bem a bola e mandou para fora. Leandro Maciel também chutou da meia-lua, novamente para fora. Ele tentou outro chute logo depois, novamente com perigo.

Os catarinenses voltaram a assustar quando tiveram escanteio. Após cobrança, Perotti desviou e a bola acertou a parte externa da trave. Aos 41, o Botafogo protagonizou a melhor chance do jogo até então. Alexandre Jesus foi acionado no lado esquerdo da área e saiu na cara do goleiro Léo Vieira, que abafou bem e fez um milagre para evitar o gol.

Jogando em casa, o Botafogo exerceu pressão no fim e foi premiado. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, Wallison apareceu na segunda trave para finalizar para a pequena área. A bola explodiu em Bruno Leonardo e foi para o gol. Logo em seguida, o árbitro apitou pela última vez.

Na 14ª rodada, a Chapecoense é a primeira a voltar a campo, no domingo (29), às 19h, quando recebe o Goiás na Arena Condá, em Chapecó (SC). Na segunda-feira (30), às 21h, o Botafogo pega o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 0 CHAPECOENSE

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson (Wallison), Ericson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Jean Victor), Dramisino (Marquinho) e Leandro Maciel; Robinho (Willian Lins), Alexandre Jesus e Jefferson Nem (Carrillo). Técnico: Allan Aal.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Bruno Matias (Pedro Martins), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior) e Walter Clar (Mancha); Neto Pessoa (Perotti) e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Bruno Leonardo, contra, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallison (Botafogo). Bruno Leonardo, João Paulo e Giovanni Augusto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA - R$ 39.480,00.

PÚBLICO - 1.464 pagantes (1.605 presentes).

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).