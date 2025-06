Borussia sofre demais, mas derrota Sundowns e pressiona o Fluminense no Mundial de Clubes

Depois de empatar com o Fluminense em seu primeiro compromisso no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund mostrou que é um gigante europeu e desencantou. O time alemão, contudo, sofreu mais que o esperado diante do Mamelodi Sundows, da África do Sul, que até começou melhor na partida, mas não resistiu e caiu por 4 a 3 no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos.

Com o resultado, o Borussia chegou à liderança provisória do Grupo F, com 4 pontos. A condição pode mudar caso o Fluminense vença o Ulsan HD (da Coreia do Sul) ainda neste sábado, dia 21, em partida com previsão de início para as 19 horas (horário de Brasília). Os dois rivais empatariam em número de pontos, prevalecendo o saldo de gols como critério de desempate.

A verdade é que o clube sul-africano não fez um 'papelão' no TQL Stadium. Muito pelo contrário. Inspirado por muitos times considerados 'inferiores' em relação aos europeus (principalmente considerando as vitórias de Botafogo e Flamengo), os Sundowns foram pra cima e dominaram os primeiros minutos das duas etapas. A pressão na saída de bola alemã foi intensa, além de a equipe africana ter criado as melhores oportunidades.

O primeiro gol saiu logo aos 11 minutos, com uma pintura do brasileiro Lucas Ribeiro. Até entregar os dois primeiros gols do Borussia graças a erros primários, o jogo estava bem favorável aos Sundows. Porém, os vacilos custaram caro e os alemães acabaram sendo premiados pela efetividade. Jobe Bellingham, irmão do astro do Real Madrid, fechou a primeira etapa em 3 a 1 para o time de Dortmund.

Sem alterações no retorno dos vestiários, os Sundowns voltaram repetindo o roteiro do primeiro tempo, criando mais oportunidades e sendo punidos por equívocos técnicos. Aos 13, Mudau fez contra quando o Mamelodi estava claramente melhor. Sem desanimar, o time foi buscar o segundo gol três minutos depois, com Rayners, em rebote após carimbar a trave na primeira tentativa.

O terceiro gol dos sul-africanos veio aos 44 da segunda etapa, incendiando ainda mais uma partida que já estava quente - especialmente pela alta temperatura em Cincinnati. O Borussia, que ora chegou a ganhar por três gols de vantagem, se acuou e ficou mais perto de levar o empate do que retomar uma vantagem confortável.

Infelizmente, para os africanos, o juiz terminou a partida antes que isso acontecesse. Para os alemães, restou aproveitar a vitória sem nenhum convencimento e a torcida para que o Fluminense não vença sua partida com bom saldo nesta 2ª rodada.