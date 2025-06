Borussia Dortmund leva susto, mas vira sobre o Mamelodi Sundowns e vence a primeira no Mundial

O Borussia Dortmund-ALE encarou o Mamelodi Sundowns-RSA, neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. No TQL Stadium, em Cincinnati, o time alemão venceu por 4 a 3, de virada, com gols de Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Jobe Bellingham e Khuliso Mudau (contra). Lucas Ribeiro, Iqraam Rayners e Lebo Mothiba marcaram para os sul-africanos.

Com o resultado, o Borussia Dortmund conquista sua primeira vitória no Mundial de Clubes e assume a liderança do grupo F, com quatro pontos. Por outro lado, o Mamelodi Sundowns fica na vice-liderança da chave, com três pontos. Fluminense e Ulsan HD-KOR completam o grupo e se enfrentam ainda neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

As duas equipes encerram sua participação na fase de grupos na próxima quarta-feira, às 16 horas. O Borussia Dortmund enfrenta o Ulsan HD, novamente no TQL Stadium. Enquanto o Mamelodi Sundowns joga contra o Fluminense, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Schlusspfiff in Cincinnati. Der erste BVB-Sieg beim #FIFACWC ist unter Dach und Fach. ?3??#SundownsBVB pic.twitter.com/dxBXuez6e6 ? Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025

O Mamelodi Sundowns abriu o placar aos 11 minutos de jogo. O brasileiro Lucas Ribeiro recebeu de Matthew, arrancou pelo campo, passou por dois marcadores e tocou na saída do goleiro para anotar um golaço.

A festa do time sul-africano não durou muito tempo. Aos 15 minutos, o goleiro Ronwen Williams entregou a bola nos pés de Felix Nmecha, que aproveitou o presente e deixou tudo igual no placar. Após uma saída de bola errada do Mamelodi Sundowns, Julian Brandt recebeu na ponta direita e cruzou para Serhou Guirassy, de cabeça, virar o jogo para o Borussia Dortmund, aos 33.

Ainda antes do intervalo, em mais uma jogada pelo lado direito, Brandt cruzou, mas Ronwen Williams espalmou a bola para o meio da área. Jobe Bellingham ficou com o rebote, mandou para o fundo das redes e ampliou para os alemães, aos 44.

Já no segundo tempo, após boa troca de passes, Daniel Svensson recebeu na ponta esquerda e cruzou. A bola acabou desviando no lateral direito Khuliso Mudau, que mandou contra o próprio gol, e marcou o quarto gol do Borussia Dortmund, aos 13 minutos.

Aos 16, em cobrança de falta, Teboho Mokoena levantou a bola dentro da área e Iqraam Rayners cabeceou na trave. O mesmo jogador aproveitou a sobra e diminuiu para o Mamelodi Sundowns.

Na reta final, Kutlwano Lettlhaku roubou a bola no campo de ataque, arrancou e tocou para Lebo Mothiba. Na cara do gol, o atacante não desperdiçou e marcou o terceiro gol da equipe sul-africana, aos 44 minutos.