Bomba! Dana White anuncia aposentadoria de Jon Jones e Aspinall vira campeão linear

Apontado como o maior lutador de MMA de todos os tempos, Jon Jones decidiu se aposentar dos esportes de combate. A notícia bombástica foi anunciada por Dana White neste sábado (21), durante a coletiva de imprensa após o UFC Baku, no Azerbaijão. Sucinto, o presidente do Ultimate confirmou que 'Bones' pendurou as luvas oficialmente.

Questionado sobre a atual conjuntura da categoria dos pesos-pesados, o dirigente mudou o tom e 'jogou a toalha'. Antes garantindo que a superluta entre Jones e Aspinall sairia do papel ainda em 2025, agora Dana White aparentemente se conformou com a decisão do americano e tornou seu adeus do esporte oficial com um anúncio em público.

"Jon Jones me ligou na última noite e se aposentou. Jon Jones está oficialmente aposentado. Tom Aspinall é o campeão peso-pesado do UFC", declarou Dana White.

Fim da novela

Com o anúncio de Dana, uma das novelas mais longas do ramo do MMA chegou ao fim. Antes no posto de campeão interino e de olho em uma unificação de títulos com Jones, Aspinall agora foi promovido a campeão linear dos pesos-pesados. Sendo assim, agora o prospecto inglês, que já não luta desde julho de 2024, deve ter seu próximo adversário anunciado em breve pela organização.

Números de Jones

Caso realmente seja um adeus definitivo, Jones se despede do MMA com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (luta sem resultado). Aos 37 anos, o americano marcou época como campeão dos meio-pesados (93 kg) e, posteriormente, subiu de categoria e também conquistou o cinturão nos pesos-pesados. Apesar das polêmicas fora do octógono, 'Bones' é apontado por boa parte da comunidade como o maior de todos os tempos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok