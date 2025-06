Bia Haddad avança à final de duplas em Nottingham

Neste sábado, a brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund venceram a húngara Fanny Stollar e a russa Irina Khromacheva, cabeças 2 do torneio, com parciais de 7/5, 3/6 e 10-5. Com o resultado, a dupla se classificou para a final de duplas do WTA 250 de Nottingham, na grama.

A final deste domingo será contra a cazaque Anna Danilina e a japonesa Ena Shibahara, que venceram as principais cabeças de chave, a taiwanesa Su-Wei Hsieh e a chinesa Shuai Zhang, com parciais de 5/7, 6/4 e 10-4. O jogo será por volta das 10h (de Brasília).

Retrospecto de Bia Haddad

Bia Haddad soma sete títulos de duplas no circuito da WTA, um deles também na grama de Nottingham. Em 2022, a brasileira foi campeã de simples e duplas no torneio, em parceria com a chinesa Shuai Zhang.

Neste domingo, a paulistana disputará sua 12ª final de duplas e a terceira com Siegemund, em busca do primeiro título ao lado da alemã.