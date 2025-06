Ex-Palmeiras faz golaço, mas Bayern cala Boca, vence e avança no Mundial

O Bayern de Munique até viu Miami virar Buenos Aires diante de uma torcida argentina pulsante, mas calou o Boca Juniors, venceu por 2 a 1 e tornou-se o 2º time a garantir vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes — o Flamengo encabeça a lista dos classificados.

Kane e Olise marcaram para os europeus, enquanto Merentiel, ex-Palmeiras, balançou as redes para os sul-americanos com um golaço diante de mais de 63 mil espectadores no Hard Rock Stadium.

A última e decisiva rodada do Grupo C ocorre a partir das 16h (de Brasília) de terça. O líder Bayern faz duelo europeu contra o Benfica, enquanto o Boca Juniors enfrenta o lanterna e já eliminado Auckland em busca da sobrevivência no torneio.

Esta foi a primeira vitória de um europeu contra um sul-americano na atual edição do Mundial de Clubes. Antes, foram três vitórias e três empates para os clubes da América do Sul em duelos contra a Europa.

Como está o Grupo C?

1 - Bayern de Munique: 6 pontos (saldo +11)

2 - Benfica: 4 pontos (saldo +6)

3 - Boca Juniors: 1 ponto (saldo -1)

4 - Auckland: 0 ponto (saldo -16)

Como foi o jogo

O 1º tempo teve gol olímpico anulado, catimba e amasso alemão. O Bayern ensaiou um gol olímpico aos cinco minutos, mas uma obstrução de Gnabry invalidou a jogada e deu o "start" para a catimba argentina. Dominantes, os europeus, no entanto, não cederam às provocações, marcaram com um até então zerado Kane e ficaram perto de ampliar com Coman. Do outro lado do campo, Neuer atuou providencialmente em dois chutes de Zenón.

Na etapa final, o ritmo era mais lento até um ex-Palmeiras fazer Miami virar Buenos Aires. Merentiel, em contra-ataque fatal, bailou sobre a zaga alemã e marcou um golaço.

Os minutos finais ensaiavam um empate, mas Olise calou a maior parte dos torcedores. O meia-atacante recebeu de Kane após bate-rebate, deslocou Marchesín em chute de primeira e decretou a vitória alemã no Hard Rock Stadium.

Gols e destaques

Gnabry puxa goleiro, e gol olímpico é anulado. Dos dez primeiros minutos no Hard Rock Stadium, apenas quatro foram, de fato, jogados. O motivo? O time alemão até balançou as redes com um gol olímpico de Olise, mas teve o lance anulado no VAR porque Gnabry, enquanto a bola viajava, bloqueou as ações do goleiro Marchesín. Em meio à análise do árbitro na cabine, o Boca, do jeito mais Boca de ser, usou a boa e velha catimba como forma de pressão.

Jogadores de Bayern de Munique e Boca Juniors discutem durante possível gol em partida do Mundial Imagem: REUTERS/Marco Bello

Bayern, agora sim, marca. Com total controle sobre o adversário, os europeus alteraram o placar para valer aos 17 minutos. Laimer recebeu na ponta direita e cruzou na direção de Coman, mas Advincula chegou antes do atacante. O problema é que a rebatida parou nos pés de Harry Kane, que adiantou e, de bico, desencantou no Mundial após ver seu time marcar dez gols na estreia: 1 a 0.

Neuer aparece. Depois de Coman perder um gol feito na pequena área, o Boca reagiu, tentou agredir os alemães na base da vontade e até assustou, mas Zenón parou no reflexo de Neuer duas vezes — tanto em cobrança de falta quanto em chute já na ponta da pequena área.

Neuer ajeita a barreira durante Bayern de Munique x Boca Juniors, confronto do Mundial Imagem: Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images

Ritmo lento. O 2º tempo começou mais truncado e com menos velocidade de parte a parte. Sem pressa, o Bayern chegou poucas vezes à meta de Marchesín até os 15 minutos, enquanto os argentinos, mais proativos e empurrados pela torcida, abusaram dos erros de passe diante de uma marcação mais compactada.

Ex-Palmeiras faz golaço, e Miami vira Buenos Aires. O Boca fez valer o peso de sua camisa e, cada vez mais embalado pela massa argentina, empatou o jogo em contra-ataque que acabou com golaço de Merentiel. Após Olise ser desarmado, a bola caiu nos pés de Velasco, que deu lindo passe em profundidade para o ex-Palmeiras. O atacante partiu para cima da defesa, deu um drible da vaca em Stanisic e superou Neuer com um chutaço: 1 a 1.

Merentiel comemora gol em Bayern de Munique x Boca Juniors, duelo do Mundial Imagem: Reuters/Sam Navarro

Olise cala Boca. A catimba argentina ganhava força, mas o Bayern mostrou frieza para sacramentar a vitória. Após bate-rebate dentro da área de Marchesín, Kane ficou com a bola e rolou para Olise, que mostrou agilidade, bateu de primeira e cravou o 2 a 1. Na comemoração, fez sinal de silêncio. Os alemães ainda tiveram gol anulado por impedimento pouco antes do apito final.

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE 2 x 1 BOCA JUNIORS

Data e horário: 20 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo C do Mundial

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Tatiana Guzmán (NIC)

Público: 63.587

Cartões amarelos: Goretzka (BAY); Rojo, Advíncula, Di Lollo (BOC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Harry Kane (BAY), aos 17 min do 1º tempo; Merentiel (BOC), aos 20 min do 2º tempo; Olise (BAY), aos 38 min do 2º tempo

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Stanisic, Tah e Raphael Guerreiro (Upamecano); Kimmich, Goretzka (Pavlovic) e Olise; Coman (Sané), Gnabry (Musiala) (Muller) e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

BOCA JUNIORS: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Belmonte (Alarcón), Battaglia, Velasco (Saracchia) e Palacios (Giménez); Zenón (Braida) e Merentiel (Zeballos). Técnico: Miguel Ángel Russo