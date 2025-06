Barra bate Guarany de Bagé e assume vice-liderança de grupo na Série D

Neste sábado, pela oitava rodada da fase de grupos da Série D, o Barra venceu o Guarany de Bagé, por 3 a 0, na Arena Barra Futebol Clube, em Itajaí (SC). Os gols da partida foram anotados por Renan Barnabé, Saymom - no primeiro tempo - e Elvinho - já na etapa final.

Desta forma, o Barra assumiu a segunda colocação do Grupo A8, com 17 pontos conquistados - duas unidades atrás do líder Joinville, que tem 19. Já o Guarany de Bagé, com seis pontos, amarga a lanterna do grupo, na oitava posição. Os quatro melhores de cada chave avançam à próxima fase da Série D.

Pela décima rodada da Série D, o Barra volta aos gramados no próximo dia 30, uma segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube, em Itajaí (SC). Por sua vez, o Guarany de Bagé, no próximo domingo (29), mede forças diante do rival Brasil de Pelotas, às 15h, Estádio Antônio Magalhães Rossel, em Bagé (RS).

O Barra inaugurou o marcador com Renan Barnabé, aos 26 minutos do primeiro tempo. Dez minutos depois, aos 36, Saymom ampliou para os catarinenses. Para fechar a conta, aos 22 minutos da etapa final, Elvinho marcou o terceiro.

Confira outros resultados deste sábado pela Série D:

Monte Azul 3 x 2 Goiatuba