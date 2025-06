Barcelona e Bayern de Munique disputam a contratação de Nico Williams

O jovem Nico Williams, de 22 anos, é um dos destaques do Athletic Club-ESP e da seleção da Espanha. Nesta janela de transferências, o ponta espanhol está sendo disputado por Barcelona e Bayern de Munique, apesar de ter preferência pela equipe catalã.

Por conta disso, Max Eberl, diretor-geral esportivo do Bayern de Munique, deixou a concentração da equipe nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes e retornou à Alemanha para se reunir com membros da diretoria e executivos do clube, com o objetivo de apresentar uma nova proposta por Nico Williams, de acordo com informações do jornal espanhol Marca.

Além disso, o Bayern de Munique já entrou em contato com o entorno de Nico Williams, mas o jogador já deixou clara sua preferência pelo Barcelona em reuniões com o ex-jogador Deco, diretor esportivo do clube catalão.

Por outro lado, o Athletic Club se recusa a negociar a saída do jogador e exige o pagamento da multa rescisória, avaliada em aproximadamente R$ 367 milhões. Ainda de acordo com o jornal espanhol, o clube ainda planeja oferecer uma proposta de renovação para Nico Williams.

Essa postura do Athletic Club deixa o Barcelona otimista para fechar a contratação do ponta. Já que, com a necessidade de pagar a multa rescisória, a decisão ficará totalmente nas mãos do jogador, que prefere o Barça.

Na temporada, Nico Williams tem 11 gols e sete assistências, em 45 jogos. No ano passado, o ponta foi um dos destaques da seleção da Espanha no título da Eurocopa.