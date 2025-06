Balanço do 1º semestre: André Ramalho oscila, mas recupera titularidade com Dorival

André Ramalho não faz uma grande temporada de 2025 pelo Corinthians. Neste primeiro semestre, ele foi bastante contestado pela Fiel Torcida. Ainda assim, o zagueiro ganhou a confiança do técnico Dorival Júnior e recuperou a titularidade na defesa alvinegra.

O jogador de 33 anos, contratado no meio do ano passado, foi peça-chave na arrancada que salvou o Timão do rebaixamento no Brasileirão e levou a equipe à classificação para a Libertadores na última temporada. Neste ano, contudo, não conseguiu repetir o mesmo nível de atuações.

O ex-técnico Ramón Díaz começou a temporada modificando bastante o time em função do calendário cheio. Mesmo assim, Ramalho era tido como zagueiro titular. Não à toa, ele completou os 90 minutos nos três primeiros clássicos do Timão em 2025.

No entanto, uma sequência de atuações irregulares fez com que Ramalho perdesse a posição. Ele ficou no banco diante do Mirassol, pela semifinal do Paulistão, e iniciou como reserva na partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores. O camisa 5 viu a dupla Félix Torres e Gustavo Henrique tomar conta do setor.

Devido à má fase, Ramalho não foi sequer utilizado em três compromissos decisivos do Corinthians na temporada: a semifinal do Paulista contra o Santos, o jogo de volta da terceira fase da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, e o duelo de ida da final do Estadual diante do Palmeiras.

O zagueiro só voltou a ter uma sequência como titular do Corinthians após pouco mais de um mês, mas não conseguiu performar novamente e foi bancado contra Fluminense e Sport (pelo Brasileirão) e Racing-URU (pela Copa Sul-Americana).

Foi após a chegada de Dorival Júnior que André Ramalho, ainda que contestado pela torcida, recuperou a titularidade no Timão. O camisa 5 aproveitou a ausência de Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no começo de maio, e se firmou no 11 inicial.

André Ramalho disputou nove (todos como titular) dos 11 jogos em que Dorival esteve no comando. Entretanto, o zagueiro ainda mostra certa irregularidade. Resta saber se, com o retorno de Gustavo Henrique, ele seguirá sendo titular do Corinthians.

Com Ramalho à disposição, o elenco do Corinthians retorna aos treinamentos no dia 28 de junho. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, em duelo marcado para o dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.