Atacante do Chelsea expulso contra Fla se desculpa: 'Vou crescer'

Nicolas Jackson, atacante do Chelsea que foi expulso diante do Flamengo, usou as redes sociais para se desculpar pelo lance que culminou no cartão vermelho direto.

O que aconteceu

O atacante senegalês foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo. Ele havia entrado em campo quatro minutos antes, aos 19 minutos.

O jogador esclareceu que o pisão em Ayrton Lucas foi acidental, mas assumiu a responsabilidade pelo acontecido. Jackson ainda se comprometeu a refletir sobre a atitude para melhorar.

Por outro lado, o técnico português lamentou que a equipe tenha errado tanto. Miguel Cardoso ponderou que times como o Borussia Dortmund não perdoam tantas falhas.

Eu gostaria de me desculpar. Com o clube, com a comissão técnica, com meus colegas e com todos os torcedores que estavam assistindo. Eu decepcionei vocês. Outro cartão vermelho… e, honestamente, eu estou muito bravo comigo mesmo. Eu trabalho muito, todo dia, para ajudar o time, não para nos colocar nesse tipo de situação.