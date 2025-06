América-MG e Criciúma empatam e seguem no meio da tabela da Série B

América-MG e Criciúma perderam uma grande chance de se aproximarem do pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. Movimentando a 13ª rodada nesta sexta-feira, a dupla ficou no empate por 1 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte, e seguem no meio da tabela da competição.

O time catarinense até saiu na frente com Jonathan Robert, mas Miguelito, em belo chute de fora da área, decretou a igualdade ainda na primeira etapa. Com o resultado, o time mineiro aparece em 10º lugar, com 17 pontos, enquanto o Criciúma é o 12º colocado, com 16.

O Criciúma começou a partida melhor, mas esbarrava no posicionamento, ficando diversas vezes com o ataque em posição de impedimento. Quando conseguiu ajustar, abriu o placar, aos 25 minutos. Nicolas recebeu em profundidade, ajeitou para Diego Gonçalves que cruzou rasteiro para Jhonata Robert empurrar para as redes.

Após o gol, o América-MG acordou no duelo. Se soltando no campo ofensivo, arriscava de longe em busca de surpreender a defesa adversária. Até que aos 38, Miguelito acertou um belo chute da intermediária para deixar tudo igual. O time da casa manteve a posse de bola no ataque, mas não conseguiu a virada antes do intervalo.

A etapa complementar voltou morna. Apesar do duelo estar aberto, as duas equipes pecavam na hora de concluir as jogadas. O América foi quem chegou mais perto de marcar, em chute rasteiro de Fabinho, que tirou tinta da trave. Já o Criciúma voltou a sofrer com impedimentos de seus atacantes.

Com o passar do tempo, o jogo foi caindo de produção e o ritmo decaiu drasticamente. O time da casa ainda explorava os chutes de longa distância, mas sem sucesso. Já os catarinenses apostavam no contra-ataque, porém sem nenhuma efetividade. Na reta final, entregues fisicamente, o empate permaneceu até o fim.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, quando tem o clássico estadual diante do Avaí, às 19h, no Heriberto Hülse. Já o América-MG abre a rodada na quinta-feira, às 21h35, no Rei Pelé, diante do CRB.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 CRICIÚMA

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Samuel, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Kauã Diniz (David Lopes), Barros e Miguelito (Elizari); Fabinho (Breno), Willian Bigode (Yago Santos) e Figueiredo (Jhonnatan Silva). Técnico: Enderson Moreira.

CRICIÚMA - Alisson; Zé Gabriel (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo (Morelli) e Luiz Henrique (Felipinho); Jhonata Robert (Jean Carlo), Nícolas e Diego Gonçalves (João Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Jhonata Robert, aos 25, Miguelito, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Silva e Fabinho (América-MG); Morelli (Criciúma).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).