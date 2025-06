Ainda sem a vaga, Botafogo terá de tomar decisão sobre 'heróis de guerra'

O Botafogo está com a classificação para as oitavas de final nas mãos, mas ela ainda não está garantida. Falta um jogo, que será debaixo de Sol forte, às 12h locais em Pasadena, na região de Los Angeles. Se ganhar ou empatar com o Atlético de Madrid, o Botafogo acabará o "grupo da morte" em primeiro lugar. Se perder por até dois gols de diferença também passará, mas em segundo - o que possivelmente definiria um confronto contra o Palmeiras nas oitavas de final. O que não pode é perder por três gols ou mais, pois significaria uma provável desclassificação.

A grande questão para o jogo contra o Atlético serão as condições físicas de alguns titulares. Apurei que pelo menos quatro jogadores estão com problemas e saíram "baleados" da vitória épica contra o PSG. Alex Telles e seu imediato substituto, Cuiabano - o que pode representar um problema para a lateral esquerda, além dos atacantes Arthur e Igor Jesus, que correram como se não houvesse amanhã para ajudar nos trabalhos defensivos e ainda tentar puxar contra ataques.

São os "heróis de guerra" depois de um jogo em que o Botafogo ficou com a bola somente 25% do tempo no Rose Bowl. "Passamos o tempo todo correndo sem a bola, o que representa um desgaste físico tremendo", me contou uma pessoa da comissão técnica.

Possivelmente, nenhum deles seria problema se na segunda-feira fosse a final do torneio. Mas não é. É o terceiro jogo e, agora, o sonho de chegar longe está mais vivo do que nunca. Então é preciso saber dosar a energia e pensar no cenário completo do torneio.

Os treinos e os tratamentos de recuperação do sábado e do domingo irão dar a tônica para o que fará Renato Paiva. Se vai com a força máxima para o jogo contra o Atlético ou se alguns atletas serão poupados, pensando na sequência do torneio.

"O Atlético é outra montanha para subir, o Atlético está construído por Diego Simeone faz muito tempo, tem valores individuais extraordinários. Precisamos fazer com que tudo isso que vivemos até agora valha a pena", disse o técnico Renato Paiva após a vitória sobre o Paris Saint-Germain. As declarações indicam que o Botafogo iria encarar o duelo com uma outra final, mas as decisões serão tomadas em função de como os jogadores vão se apresentar nas horas antes da partida.