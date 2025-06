Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos deste sábado

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem continuidade neste sábado. Quatro duelos serão realizados, válidos pelos Grupos E e F da competição nos Estados Unidos.

MAMELODI SUNDOWNS X BORUSSIA DORTMUND

O primeiro confronto do dia será entre Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund, pelo Grupo F. A partida ocorre às 13 horas (de Brasília), no TQL Stadium.

O time sul-africano lidera a chave, com três pontos. Na estreia, o Mamelodi Sundowns derrotou o Ulsan, da Coreia do Sul, pelo placar de 1 a 0.

O Mamelodi tenta surpreender a equipe alemã neste sábado para ficar em ótima situação no grupo. Um empate pode ser considerado um bom resultado.

O Borussia Dortmund empatou por 0 a 0 com o Fluminense na estreia da competição. O técnico do time, Niko Kovac, admitiu que o "ponto foi na sorte", já que a equipe brasileira atuou melhor.

Local: TQL Stadium, em Cincinnati.

Horário: 13 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

INTER DE MILÃO X URAWA REDS

A Inter de Milão busca a primeira vitória no Mundial de Clubes neste sábado, 21. A equipe italiana encara o Urawa Reds, do Japão, às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo E, no Seattle Field.

O time italiano empatou na estreia com o Monterrey, do México, em 1 a 1. A Inter precisa da vitória neste final de semana para não enfrentar o River Plate, na terceira rodada, extremamente pressionada.

O jogo contra o Monterrey marcou a estreia do romeno Cristian Chivu como técnico da Internazionale, depois da saída de Simone Inzaghi para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Urawa Reds, por sua vez, perdeu na primeira rodada para o River Plate por 3 a 1. O time japonês joga pela sobrevivência neste sábado contra a Inter.

Local: Lumen Field, em Seattle

Horário: 16 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

FLUMINENSE X ULSAN

O Fluminense tenta o primeiro triunfo no torneio diante do Ulsan, da Coreia do Sul, às 19 horas (de Brasília). O duelo, pelo Grupo F, acontece em Nova Jersey.

A equipe carioca teve ótima atuação na primeira rodada, mas ficou no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund.

Mesmo após o bom desempenho na estreia, o técnico Renato Gaúcho pode fazer alterações na escalação, deixando a equipe mais ofensiva.

O Ulsan, por sua vez, tenta evitar uma eliminação precoce no Mundial. Na primeira partida, o clube sul-coreano perdeu para o Mamelodi Sundowns por 1 a 0.

O zagueiro Seo Myung-Guan se lesionou na estreia. Assim, Kang Sang-Woo deve entrar em seu lugar entre os titulares diante do Fluminense.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

RIVER PLATE X MONTERREY

O jogo que encerra o sábado será entre River Plate e Monterrey. Os times se enfrentam às 22 horas (de Brasília), pelo Grupo E, no Estádio Rose Bowl.

O time argentino pode ficar em situação confortável no grupo em caso de vitória. Na estreia, o River Plate bateu o Urawa Reds por 3 a 1.

Já o Monterrey arrancou um importante empate em 1 a 1 com a Inter de Milão. O técnico Domènec Torrent deve manter a base da estreia da equipe mexicana.

Local: Rose Bowl, na Califórnia.

Horário: 22 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)