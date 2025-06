Yuri Alberto e Breno Bidon treinam juntos em meio a férias do Corinthians

De férias do Corinthians, o atacante Yuri Alberto e o volante Breno Bidon fizeram um treinamento juntos nesta terça-feira. Ambos estão aproveitando o período de descanso em Miami, nos Estados Unidos.

O registro das atividades foi feito pelo fisiologista Gustavo Jorge e também publicado pelos jogadores nas redes sociais. O fisioterapeuta, inclusive, tem auxiliado Yuri Alberto no processo de recuperação da lesão na região lombar da coluna.

O camisa 9 do Corinthians foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1, à direita, após o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio.

(Foto: Reprodução/Instagram @brenobidon)

Após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, Yuri continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. No local, foi constatada a fratura óssea.

Breno Bidon, por outro lado, não está lesionado, mas usa o período de férias para manter a forma física. O volante, inclusive, foi titular e marcou um golaço no empate em 1 a 1 com o Grêmio, o último compromisso do Timão antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Na atual temporada, Yuri Alberto disputou 35 partidas, com 13 bolas na rede e uma assistência. Já Breno Bidon atuou em 26 jogos, com um gol e uma assistência.

O elenco do Corinthians retorna aos treinamentos no dia 28 de junho. O time alvinegro só volta aos gramados contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 13 de julho, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.