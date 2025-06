Wesley explica erro, exalta Bruno Henrique e comenta rumores de Europa

Wesley podia ter virado vilão do Flamengo contra o Chelsea após errar no lance que colocou os ingleses em vantagem no jogo de hoje. A virada do time brasileiro veio e, após o duelo, o lateral explicou o que aconteceu.

Como sempre digo quando falam que eu sou o melhor lateral, vai ter dia que vamos errar. Nunca quero errar, mas aconteceu uma infelicidade. Eu pensei duas coisas ao mesmo tempo: dominar ou rifar a bola. O Pedro Neto foi feliz fazendo o gol. O Danilo me falou que é aí que separamos os homens dos meninos. O jogador grande é para essas horas. Coloquei a cabeça no lugar, me concentrei de novo, meus companheiros me ajudaram e depois disso tivemos bom resultado. Wesley

O erro aconteceu no primeiro tempo. Após bola rifada para o ataque do Chelsea, Wesley tentou tocar para Pulgar, a bola bateu no chileno e voltou para ele. O lateral tentou novo passe e mandou no peito de Pedro Neto, que arrancou cara a cara e tirou de Rossi.

Wesley exaltou Bruno Henrique. O atacante saiu do banco e conduziu o time rumo à virada: fez um gol e deu uma assistência.

O Bruno Henrique é fenomenal. Na entrada dele, todo mundo que conhece ele, sabe que ele vai ajudar o time. A gente vê ele se entregando, correndo e pensa: "por que não fazer isso? Por que não vou correr?". Ele motiva a gente e tem estrela. Todo mundo se arrepiou com o gol dele. Eu principalmente... Estava orando e falando: "papai do céu não vai fazer isso comigo hoje". Wesley

Alvo constante da Europa, o lateral afirmou que tenta evitar ver notícias sobre o assunto. Ele, no entanto, admitiu que tem o desejo de jogar no Velho Continente.

Essas coisas eu nem vejo. Se eu vejo no celular, eu passo na hora. O meu foco é aqui no Flamengo. É meu sonho jogar na Europa, só que hoje minha realidade é o Flamengo. É meu sonho estar aqui hoje. O que acontecer é com meus empresários e com o clube. Wesley

Virada heroica

O Flamengo saiu atrás, mas contou com Bruno Henrique iluminado para buscar a virada. O atacante saiu do banco na etapa final, fez um gol e deu uma assistência para Danilo em um intervalo de três minutos e comandou a vitória. Wallace Yan fechou a conta.

O Flamengo chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do grupo. O Chelsea, com três, é o vice-líder.

O time brasileiro pode se classificar às oitavas de final ainda hoje. Basta que o Espérance vença ou empate com o Los Angeles FC mais tarde, às 19h.