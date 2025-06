VNL feminina: Brasil leva sustos, mas vence o Canadá por 3 a 0

O Brasil venceu o Canadá, nesta sexta-feira, pela primeira fase da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) em Istambul, na Turquia. A equipe comandada por José Roberto Guimarães teve dificuldades, mas bateu as canadenses por 3 a 0.

Apesar da superioridade no placar nos dois primeiros sets da partida, as brasileiras não tiveram facilidade ao encarar o Canadá, que propôs um jogo bastante equilibrado durante todos os três sets do jogo. As parciais foram de 25-20, 25-20 e 25-23.

A ponteira Júlia Bergamann e a central Júlia Kudiess foram os grandes destaques da partida. As brasileiras marcaram 16 pontos cada.

Do lado canadense, Guezen foi quem se destacou e ofereceu desconforto ao Brasil. A ponteira conseguiu marcar 13 pontos.

Na sua sexta partida na competição, o Brasil conquistou o quinto triunfo. Até então, perdeu apenas para a Itália, por 3 a 0.

VNL feminina: próximo desafio do Brasil

As brasileiras voltam para a quadra já neste sábado, diante da República Dominicana, a partir das 10h (de Brasília).