Vitória anuncia contratação por empréstimo do goleiro Thiago Couto

Nesta sexta-feira, o Vitória anunciou a contratação do goleiro Thiago Couto, de 26 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Sport, até dezembro de 2025.

Além do Leão da Ilha, o arqueiro também soma passagens por São Paulo e Juventude.

Nesta temporada, Thiago Couto atuou em quatro partidas, três deles pelo Campeonato Pernambucano e uma pela Copa do Nordeste. Ao todo, foram três gols sofridos.

O Vitória se encontra em situação delicada no Brasileirão. A equipe é a 16ª, com 11 pontos. A próxima partida pela competição será contra o Internacional. A bola rola no dia 12 de julho (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.