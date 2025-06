Único Flamengo x Chelsea teve Papai Joel perdido de bike antes de goleada

Do UOL, no Rio de Janeiro

Beto ainda era um jovem de 23 anos, recém-chegado ao Flamengo, quando entrou no segundo tempo em uma das atuações da qual não se lembra direito.

Também pudera. Em 1998, o Flamengo levou 5 a 0 do Chelsea, no único confronto do rubro-negro com o time inglês até hoje.

O duelo foi em Amsterdam, na Holanda, em um torneio amistoso que teve cara de fim de festa para o Flamengo. Após 27 anos, as equipes se reencontram hoje, 15h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelo Mundial de Clubes.

O que Beto se lembra daquela viagem, no entanto, não é nem um detalhe do jogo, em si. Mas o fato de que o técnico Joel Santana, então comandante do Flamengo, ficou perdido em solo holandês.

"A única coisa que me lembro da viagem foi quando o Joel foi andar de bicicleta e se perdeu lá. Foi pedalar, chegou até atrasado na preleção que a gente tinha", lembrou Beto, aos risos.

O Brasileirão estava em curso e o Flamengo arrumou um espaço na agenda daquele meio de semana para fazer dois jogos em dias seguidos.

Primeiro, jogou contra o Vitesse. Empatou por 1 a 1 no tempo normal. Perdeu nos pênaltis. No jogo seguinte, na a disputa pelo terceiro lugar do Torneio de Amsterdam, Joel escalou o time quase todo reserva. Levou a sapecada de 5 a 0 do Chelsea.

No intervalo, já estava 4 a 0. Vialli, que era técnico e jogador, Poyet, Di Matteo e Petrescu (duas vezes) fizeram os cinco gols.

Não era o Chelsea bilionário de hoje, mas tinha bons valores. E no meio desse vareio, lá foi Beto para o campo, substituindo Sandro Fonseca.

Quem jogou?

A escalação teve Julio Cesar, Fabiano, Luiz Alberto, Juan e Pimentel; Jamir, Sandro Fonseca (Beto), Iranildo e Vagner (Marcos Assunção); Vinicius (Nélio) e Romário.

O time titular, contra o Vitesse, foi bem diferente: Clemer, Pimentel, Luiz Alberto, Ricardo Rocha e Vagner; Leandro Ávila, Marcos Assunção, Cleison (Jamir) e Beto; Nélio (Iranildo) e Romário.

A atração, claro, era o Baixinho, que foi o único com autorização para viajar com a mulher. Na ocasião, estava casado com Danielle Favatto.

Beto, de início, não se lembrava que estava no jogo contra o Chelsea. Mas à medida que foi conversando com o UOL, teve outros pequenos flashes:

"Eu tinha acabado de chegar. Não tínhamos ainda um time forte. Nem vimos a bola. Eu tinha saído do Grêmio para o Flamengo. Essa história da bicicleta foi a única parte boa da viagem. Mas nós vamos à forra nos Estados Unidos".