Transmissão ao vivo de Flamengo x Chelsea pelo Mundial: veja onde assistir

O Flamengo mede forças com o Chelsea na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Depois de uma estreia consistente, o Flamengo tem o seu maior desafio no Grupo D. O Rubro-Negro venceu o Espérance por 2 a 0 e quer surpreender o favorito da chave.

O Chelsea busca confirmar o seu favoritismo. A equipe inglesa venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 e agora quer somar mais três pontos para encaminhar a classificação ao mata-mata.

Flamengo x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025