Transmissão ao vivo de Bayern de Munique x Boca Juniors: veja onde assistir

Bayern de Munique e Boca Juniors medem forças hoje, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube), DAZN (streaming) e globoplay (streaming).

Com a maior goleada da primeira rodada, o Bayern de Munique quer continuar com os 100% de aproveitamento no Grupo C. Os 10 a 0 sobre o Auckland City foram um recado claro das pretensões alemãs.

Do outro lado, o Boca Juniors busca a primeira vitória. A equipe argentina chegou a abrir 2 a 0 diante do Benfica, mas viu os portugueses reagirem e empatarem mesmo com um jogador a menos.

Bayern de Munique x Boca Juniors -- Mundial de Clubes 2025