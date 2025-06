Tenista Sinner e cantor Bocelli formam parceria para novo single

(Reuters) - O tenista número um do mundo Jannik Sinner formou uma nova parceria de duplas, mas a dupla vai lutar pelo sucesso nas paradas e não por títulos de Grand Slam depois que o italiano lançou um single com o compatriota e tenor de ópera Andrea Bocelli na sexta-feira.

O tricampeão de Grand Slam Sinner promoveu a música intitulada "Polvere e Gloria" no Instagram.

O vídeo apresenta imagens da infância dos dois e clipes mais recentes do cantor e de Sinner, segurando uma raquete e uma bola de tênis, em frente a um piano na casa de Bocelli na Toscana.

Discursos de Sinner fazem parte da música, que está em italiano e inglês, com Bocelli em plena forma.

"Toda vida é uma obra de arte em potencial: cada um de nós tem a doce responsabilidade de nutrir nossos talentos nas acrobacias diárias da vida, perseguindo nossos sonhos enquanto permanecemos firmemente fiéis aos nossos valores", escreveu a dupla no Instagram.

"Esse dueto é um salto tão ousado que acendeu nossa paixão, nascida do desejo compartilhado e inabalável de expressar nossa profunda crença de que nada é impossível."

Sinner, campeão do Aberto dos EUA e do Aberto da Austrália, disse que estava honrado por fazer parte do projeto com Bocelli, descrevendo o cantor como uma "voz única e extraordinária" e "uma bandeira para nosso país no mundo".

"Nunca imaginei ouvir minha voz em uma de suas canções. É extremamente comovente", acrescentou o tenista de 23 anos.

Sinner, que foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz em uma final épica do Aberto da França no início do mês, perdeu nas oitavas de final do Aberto de Halle na quinta-feira, o que prejudicou seus preparativos para Wimbledon, que começa em 30 de junho.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)