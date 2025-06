Técnico ex-Botafogo discute com próprio atleta em jogo do Benfica; veja

Imagem: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Durante a goleada do Benfica por 6 a 0 sobre o Auckland City, o técnico Bruno Lage, com passagem pelo Botafogo, e o meia Kokçu discutiram de forma ríspida no banco de reservas.

O que aconteceu

A discussão teve início, aparentemente, aos 16 minutos do segundo tempo, quando Bruno Lage tirou Kokçu e promoveu a entrada de Renato Sanches. O meio-campista turco ficou muito irritado com a decisão e deixou o campo esbravejando, sentando-se no banco sem cumprimentar o técnico.

O conflito se agravou dois minutos depois, quando o treinador decidiu dar a resposta. Renato Sanches, que acabara de entrar, marcou o terceiro gol do Benfica na partida, e Bruno Lage se virou para Kokçu, gesticulando e mostrando que tinha razão.

A discussão seguiu por algum tempo e Kokçu ameaçou deixar o banco de reservas. O camisa 10 foi contido pelo conterrâneo Akturkoglu, que estava ao lado dele.

O Benfica volta a campo na próxima terça (24), às 16h (de Brasília). A equipe encara o Bayern, em jogo que encerra o Grupo C do Mundial.