Técnico do River detalha consulta por CR7 no Mundial e revela resposta

Marcelo Gallardo, técnico do River Plate explicou como foi a consulta que fez para contar com Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes - o próprio atacante português revelou o interesse de um clube argentino.

O que aconteceu

O treinador explicou, em entrevista à ESPN Argentina, que fez uma consulta informal. Gallardo disse que não pretendia que a consulta se tornasse pública.

A resposta de Cristiano Ronaldo, segundo o treinador, veio depois de uma reflexão sobre o assunto. A recusa foi justificada pela prioridade na preparação para a temporada.

Em meados de março, informalmente, por meio de um amigo em comum, eu disse a ele: 'Eu tenho um Mundial de Clubes que, para um jogador como você, que marcou uma era... você não tem intenção de jogar?' Ele não só se sentiu reconhecido, como avaliou, pensou e depois disse: 'Tenho que me preparar para a próxima temporada'. [...] O contato foi informal, ele fez questão de tornar público, porque senão isso nunca teria sido se tornado público.

Marcelo Gallardo, em entrevista à ESPN Argentina

Sem Cristiano Ronaldo, o River Plate estreou no Mundial de Clubes com vitória. Pelo Grupo E, os argentinos venceram o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 1.