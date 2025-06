Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho afirma que Ganso "tem grandes chances" de ser titular

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, afirmou que o meio-campista Ganso tem grandes chances de começar como titular no duelo contra o Ulsan, neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Ganso não saiu do banco de reservas contra o Borussia Dortmund. O treinador decidiu começar com Hércules, Martinelli e Nonato no meio de campo.

"O Ganso faz parte do grupo, está 100% sim. Tenho conversado bastante com ele. Um jogador que acrescenta bastante dentro e fora do campo. Ele entende algumas situações em que não começa jogando. Tem grandes chances de começar o jogo de amanhã. Porque é um jogador diferenciado e é esse tipo de conversa que tenho com ele. Tem jogos e jogos para ele. O mais importante de tudo é que quem entrar em campo amanhã sabe da responsabilidade e do que a gente precisa", comentou.

Já o atacante Cano, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, entrou no segundo tempo da partida contra os alemães. Renato Gaúcho se esquivou da pergunta e não confirmou se o argentino começa jogando ou não.

"O Cano tem treinado bem, não está sentindo mais nada, está 100%, está à disposição, totalmente recuperado, se sentindo bem. Então, ele está à disposição. Vamos ver se amanhã ele começa o jogo ou não. É lógico que ainda falta aquele ritmo de jogo para ele, é normal, mas o ritmo de jogo, para o jogador, ele vai somente readquirir jogando. Mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão dele e está à disposição", disse.

O comandante do Tricolor também elogiou o desempenho dos brasileiros no Mundial de Clubes e discordou do discurso que aponta o cansaço de fim de temporada dos europeus como motivo para o insucesso deles contra os clubes brasileiros.

"Não é a força do futebol brasileiro, mas a gente tem que valorizar o que o Abel vem fazendo no Palmeiras, o que o Filipe Luís faz no Flamengo, e o que o Renato Paiva faz no Botafogo. Porque se vem para cá e perde, "ah, o futebol brasileiro não pode medir forças com o europeu", mas se vem para cá e ganha, "os europeus estão voltando agora das férias". Isso não existe no futebol", pontuou.

"No final do ano, quando o futebol europeu pega os clubes brasileiros com praticamente 70 partidas no Mundial, ninguém dá essa desculpa de que o brasileiro está cansado. Concordo que o futebol brasileiro vem fazendo uma grande Copa do Mundo, se superando, enfrentando adversários poderosos e conseguindo resultados dentro do campo", acrescentou.

"Isso mostra que nem sempre só o dinheiro ganha as partidas. Não dá para brigar com os europeus na parte financeira, eles podem contratar grandes jogadores e montar times fortíssimos, mas o futebol é decidido dentro do campo. O povo brasileiro tem que estar se sentindo muito orgulhoso do que os times estão fazendo nesta Copa do Mundo", finalizou.