Técnico do Chelsea elogia Fla e diz que fez testes para a próxima temporada

Imagem: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, elogiou a equipe do Flamengo e disse que estava fazendo testes para a próxima temporada, na derrota por 3 a 1 no Mundial.

O que aconteceu

O treinador assumiu que o rival brasileiro mereceu a vitória na partida. O Chelsea abriu o placar com 13 minutos de jogo, mas levou a virada com gols aos 17, 20 e 38 minutos da segunda etapa.

Eles são um time muito bom. Pela primeira vez, testamos algo diferente para o futuro, para a próxima temporada. Durante parte do jogo foi muito bom, mas, no geral, acho que eles mereceram vencer. Maresca, ao perfil oficial do Chelsea

Maresca elogiou a organização do Flamengo e exaltou os atletas da equipe. O técnico citou ainda Filipe Luís, pelo fato de ter tido passagens como jogador pelo futebol europeu.

São um time muito bom. Jogam um bom futebol. É bom vê-los jogar. Eles têm muitos jogadores bons. O técnico é um ex-jogador, jogou muitos anos na Europa, então eu o conheço. A razão pela qual eles estão invictos no Brasil há muitos jogos e estão indo muito bem no Brasil é porque, assistindo a eles, você percebe que são um time muito bom, com uma organização muito boa. Como qualquer time brasileiro, cheio de jogadores de qualidade, técnicos.

O Chelsea volta a campo pelo Mundial na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), contra o Espérance (TUN), enquanto o Fla terá como adversário o Los Angeles FC na mesma data e horário.