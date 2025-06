Italo mira bi no Rio por Finals e vê formato da WSL para 2026 'mais justo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Italo Ferreira chega a Saquarema para defender o título e com a missão de dar mais um passo rumo às finais do Circuito Mundial de Surfe nesta temporada. Atual quarto colocado no ranking, ele vê a disputa no Brasil como uma oportunidade para se consolidar na parte de cima da tabela — avançam os integrantes do Top 5.

Está aberto, tem muitos pontos em jogo ainda. Temos mais três etapas, com essa do Brasil, antes do Finals. Então, no meu caso, é me consolidar no topo e me manter firme até a decisão final.

Italo Ferreira

O sul-africano Jordy Smith lidera, com 39.450. O brasileiro Yago é o segundo, com 38.885, seguido pelo japonês Kanoa Igarashi, que tem 36.390. Ítalo, atualmente, tem 34.610.

Voltar para o Brasil, competir em casa, é muito especial. A torcida, realmente, faz a diferença no dia de competição. Ela eleva a energia, o nível de surfe, porque queremos fazer o melhor para poder dar um show para a galera que está na praia acompanhando.

Italo começou a temporada em alta, mas vem de eliminações precoces nas últimas quatro etapas. "[As expectativas] São as melhores. Eu estou bem, leve, estou com as pessoas que eu gosto ao meu redor novamente depois dessas quatro últimas etapas, onde não fui bem. Estava surfando muito, mas, na bateria, acabou não acontecendo. Mas é isso, acho que o momento certo vai chegar e eu estou preparado para isso".

Em maio, a WSL anunciou mudanças no circuito para 2026, e uma delas é quanto à decisão do título. Até aqui em uma etapa mata-mata com os cinco melhores do Tour, ela voltará a ser em ranking acumulativo ao longo do ano.

Além disso, foi divulgado o fim das repescagens durante as etapas. Outra alteração é no período do torneio, que passará a ser de abril a dezembro — o atual está sendo de janeiro a setembro.

Creio que os pontos corridos, de alguma forma, é mais justo, mais equilibrado durante a temporada. Quem, realmente, performou durante todos os eventos, no final do ano, pode se consagrar campeão do mundo. O maior exemplo disso foi a Carissa [Moore], nas últimas duas finais dela, que acabou perdendo e tinha muitos pontos à frente das outras meninas. Mas também deu chance para alguns caras que estavam no circuito e que, de alguma forma, foram privilegiados ali naquelas ondas.

"Eu acho que Pipe era muito mais desafiador do que Trestles, que é uma onda que você acaba surfando meio que programado. Foi especial viver esse momento no circuito, essa fase, mas essa mudança faz voltar ao original. Mas, independentemente disso, é muito divertido. Estamos preparados para tudo", completou.

Italo foi anunciado, ontem, como embaixador da Riachuelo. A marca, inclusive, vai apoiar o "Garotas do Mar", iniciativa do instituto do surfista e que atua na formação de meninas na Baía Formosa (RN), e o Swell, focado na formação de jovens surfistas na mesma região.

O que mais Italo falou?

Você chega a Saquarema como atual campeão. "Sem dúvida, [o bicampeonato] é um sonho. Automaticamente, vai ter um impacto positivo no ranking, me deixando um pouco mais no topo e preparado para o Finals, que é o objetivo final".

Recentemente, houve nova polêmica envolvendo a arbitragem e um surfista brasileiro, o Filipe Toledo. Acredita que em Saquarema pode ser diferentes pelos brasileiros estarem em casa? "Não foi a primeira vez, sempre acontece. Somos surfistas, sabemos, na hora, quem, realmente, mereceu vencer e quando a emoção falou mais alto na hora de uma decisão. Isso acaba, em alguns momentos, prejudicando o atleta em si. Mas, no meu caso, levo isso como combustível. É uma raiva interior que eu não sei nem explicar (risos), e isso me deixa mais preparado para as próximas".

O seu chá revelação viralizou nas redes. "Foi um momento muito especial. E foi engraçado porque eu fiquei quatro meses achando que era menina, e aí quando veio à tona [que era menino], fiquei muito impressionado, foi um momento muito especial tanto para mim quanto para a Sofia. É um momento único, acho que quando você se torna pai você, realmente, consegue entender um pouco mais a vida, todo o sentido disso aqui. É um combustível a mais para mim sem dúvida, é um momento muito especial. Vai ser o meu próximo capítulo da vida. É um novo futuro, e isso era um sonho também. Sempre sonhei em construir uma família, deixar um legado também, não só no esporte, mas para a vida. Para mim, está sendo algo muito especial".

Você teve altos e baixos em 2025. "Está sendo um ano muito especial. É claro que quando você olha os quatro últimos resultados, não foi positivo pelo lado do ranking, mas acho que quando você tem esses resultados, acende uma luzinha, e aí tem alerta para mudar algumas coisas. Quando você vai para a Austrália e tem três eventos, é um dos lugares mais desgastantes, é onde você tenta achar as energias em um lugar tão distante, e acaba, de alguma forma, perdendo forças quando tem um resultado negativo. Vai para a outra etapa, já não tem um bom resultado, aí já não tem uma rotina? É um momento que você tem de estar muito preparado no detalhe.

Foi bom isso [eliminações] acontecer agora porque, no próximo ano, vamos iniciar na Austrália, e tenho como mudar tudo o que aconteceu. Essas coisas acontecem para que você melhore a cada temporada e possa fazer diferente. Agora, tem mais três eventos antes do Finals. Ano que vem a disputa será em pontos corridos, muda toda a estratégia e a dinâmica do jogo, mas que os atletas de alguma forma conseguem se adaptar muito rápido a essas mudanças".