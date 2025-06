'L' no escudo? Entenda a história dos 'brasileiros' da África no Mundial

Líder do grupo F do Mundial de Clubes, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, tem apelido de "Os Brasileiros" e possui em seu escudo uma mão em formato de "L".

'The Brazilians' e 'L' no escudo

A equipe sul-africana venceu o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 1 a 0, na estreia pelo Mundial. Ao fim da primeira rodada, o Sundowns lidera o grupo F, que conta também com Fluminense e Borussia Dortmund. O Tricolor empatou sem gols com os alemães no primeiro embate do torneio, conquistando um ponto.

Devido às cores verde e amarela, o Sundowns tem como apelido "The Brazilians" ("Os Brasileiros", na tradução). "Os brasileiros (falando de si mesmos) jogam com talento, paixão e precisão, deixando muitos torcedores admirados e os adversários com inveja", descreve o time, em seu site oficial.

O clube é apelidado também de "Bafana ba Style", que significa "Meninos com Estilo", pelo modo que atuam dentro de campo. "Esse estilo ofensivo é comparado ao estilo espanhol 'tike-taka', demonstrado por times espanhóis, principalmente o FC Barcelona", compara.

Jogadores do Mamelodi Sundowns comemoram vitória no Mundial fazendo símbolo de seu escudo Imagem: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após a vitória sobre os sul-coreanos, os jogadores da equipe comemoraram o resultado fazendo um "L" com as mãos, símbolo representado no escudo do Mamelodi. O gesto, porém, não tem o mesmo significado que o feito por Germán Cano, por exemplo, e sim representa a frase "o céu é o limite", como motivação aos atletas.

No Campeonato Sul-Africano, é normal que os clubes tenham símbolos que os representem em seus escudos, como uma caveira, do Orlando Pirates, ou flechas, do Lamontville Golden Arrows.

O Sundowns volta a campo no sábado, quando enfrenta o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília).