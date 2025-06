Simeone projeta dificuldades para Atlético de Madri contra Botafogo

Imagem: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, está ciente de que a situação de sua equipe no Mundial de Clubes não é confortável. Por isso, trata o jogo contra o Botafogo, na última rodada do grupo B, como uma final.

O que aconteceu

Ele espera dificuldades diante da equipe carioca, líder da chave com duas vitórias. O Botafogo ainda chegará para o confronto motivado pela histórica vitória diante do PSG, atual campeão da Champions League.

[Diante do Botafogo] Será muito difícil, assim como é difícil jogar contra todos os times brasileiros. Eles têm personalidade para jogar o seu jogo, zagueiros fortes, jogadores rápidos no ataque.

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri

Para assegurar a vaga, não basta apenas vencer. O Atlético de Madrid tem que considerar a chance de empate triplo com Botafogo e o PSG. Neste caso, teria que ganhar por, pelo menos, 3 gols de diferença.

Atlético de Madri e Botafogo se enfrentam na próxima segunda (23), às 16h (de Brasília). O jogo decisivo para as duas equipes será no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.