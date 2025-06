Santos: Willian Arão chega em SP para fazer exames e assinar contrato

Do UOL, em Santos (SP)

Willian Arão chegou em São Paulo para fazer médicos e assinar contrato com o Santos.

O que aconteceu

Arão desembarcou no Aeroporto de Congonhas na manhã de hoje. Ele estava no Rio de Janeiro e foi recebido por profissionais do Santos.

O meio-campista fará exames médicos em São Paulo e também no CT Rei Pelé. O atleta tem 33 anos e não teve problemas físicos na última temporada pelo Panathinaikos.

Se aprovado, Willian Arão assinará até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Haverá uma cláusula de prorrogação automática se ele atingir um determinado número de jogos.

Arão estava livre no mercado. A negociação com o Santos se arrastou por algumas semanas, mas foi concluída pelo executivo de futebol Alexandre Mattos.

O jogador chega como volante, mas também pode ser zagueiro. O Peixe imagina que ele formará a dupla titular com Zé Rafael.