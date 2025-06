Santos se inspira em Zé Rafael, procura líderes e vibra com Willian Arão

Inspirado em Zé Rafael, o Santos procura novos líderes no mercado da bola e está muito feliz com o acerto por Willian Arão.

O que aconteceu

O Santos entende que Willian Arão pode causar um impacto semelhante ao de Zé Rafael. Tanto dentro quanto fora de campo.

Arão chega, a princípio, para formar uma dupla com Zé no meio-campo santista. E a expectativa é que o novo reforço dê tão certo quanto o ex-palmeirense. O contrato vai até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano se um determinado número de jogos for alcançado.

O Peixe procura jogadores com boa liderança e histórico recente de títulos. O diagnóstico do executivo de futebol Alexandre Mattos é de necessidade de experiência aliada com qualidade técnica.

Willian Arão, aos 33 anos, tem 19 títulos e foi campeão em todos os clubes por onde atuou. Ele tem taças do Brasileirão, Libertadores e Mundial, além de copas na Turquia (Fenerbahçe) e Panathinaikos (Grécia).

O Santos espera que Arão traga essa essa mentalidade vencedora para o elenco atual. Um atleta que não se conforme com resultados negativos.

Essa liderança foi vista em Zé Rafael. Destaque em campo, o camisa 6 também é importante no dia a dia. Auxilia os mais jovens, cobra melhor desempenho e é um exemplo de dedicação.

Outro profissional com essas características é Mayke, alvo do Santos. O Peixe negocia com o empresário do lateral-direito, mas o Palmeiras só vai conversar depois de sua participação no Mundial de Clubes.

O Santos fechou com o lateral-direito Igor Vinicius e com o volante Willian Arão e aguarda pelos exames médicos para anunciar. Além de outro lateral-direito [Mayke], o Peixe quer um zagueiro e um ponta.