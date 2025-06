Santos registra "troca de camisas" entre Neymar e Yamal

Na manhã desta sexta-feira, o Santos divulgou uma foto de Neymar e Lamine Yamal, do Barcelona, em um gesto de "troca de camisas". O brasileiro apareceu segurando a camisa do time catalão, com o número 19, de Yamal. Já a joia espanhola empunhava a camia 10 do Alvinegro Praiano.

Lamine Yamal é fã declarado de Neymar e possui trejeitos muito parecidos com o do meia-atacante no início da carreira. Ambos, inclusive, brilharam pelo Barcelona. Além disso, em sua própria rede social, o jovem já publicou uma foto usando uma camisa de Neymar na época de Santos. O craque espanhol utilizava um uniforme da temporada de 2012 do Peixe.

(Foto: Divulgação/Santos FC)

Yamal está passando parte das férias no Brasil. O jovem do Barcelona já fez uma aparição surpresa na NBA House na última segunda-feira, em São Paulo, e também já surfou com Gabriel Medina, que também é, inclusive, amigo de Neymar.

Assim como Yamal, Neymar também está de férias no Santos. O clube deu 14 dias de férias aos jogadores em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes, uma vez que a equipe não está na disputa da competição internacional.

O astro só tem vínculo com o Santos até o próximo dia 30 de junho, mas o clube busca sua renovação. O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar ampliar o vínculo do camisa 10 pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação do camisa 10 com o Peixe, apesar de ainda não estar assinada, está próxima de ser concretizada.