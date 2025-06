Santos desiste de Veron; atacante deve ser reemprestado pelo Porto

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos vai rescindir o contrato de empréstimo do atacante Gabriel Veron junto ao Porto (POR).

O que aconteceu

O Santos decidiu não contar com Gabriel Veron para a sequência da temporada. O contrato de empréstimo terminaria em dezembro.

O Peixe negocia a rescisão do acordo de empréstimo com o Porto. A saída deve ser confirmada nos próximos dias.

A tendência é que o Porto empreste Veron novamente. Há interessados na Série A do Campeonato Brasileiro.

O executivo de futebol Alexandre Mattos pediu tempo para avaliar esse caso, mas concordou com a "dispensa". Mattos conhece Veron do Palmeiras e também do Cruzeiro.

Gabriel Veron deve sair do Santos com apenas nove jogos, sem gols ou assistências. Ele teve mais de um caso de indisciplina e perdeu espaço no elenco.