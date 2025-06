Reserva de luxo? Charles do Bronx evita cravar Tsarukyan como próximo da fila

Escalado para disputar o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) contra Ilia Topuria no UFC 317, Charles Oliveira comentou sobre a presença de Arman Tsarukyan como substituto oficial da luta principal, marcada para 28 de junho, em Las Vegas (EUA). Embora tenha se mostrado tranquilo com a decisão da organização, o brasileiro afirmou que não sabe se essa condição automaticamente garante ao armênio a próxima chance pelo título.

Tsarukyan foi o responsável por superar 'Do Bronx' em uma acirrada decisão dividida no UFC 300, em abril do ano passado. O triunfo o levou a ser escalado para enfrentar Islam Makhachev, mas uma lesão nas costas, no dia da pesagem, o tirou da disputa. Desde então, o atleta tenta se reaproximar do topo da divisão e recuperar o prestígio junto à diretoria da companhia.

"Eu não sabia que ele era o reserva, mas se é isso que o UFC decidiu, então é isso que vamos fazer. Ele também é um grande cara e um ótimo adversário. Então, vamos ver", disse o paulista ao portal 'MMA Junkie'.

Competitividade em alta

Apesar da condição de substituto, o cenário rumo ao cinturão ainda está indefinido. Além de Tsarukyan, outros nomes fortes como Justin Gaethje - ex-campeão interino - e Max Holloway também aparecem na corrida pelo topo. O havaiano, inclusive, poderá reforçar sua candidatura ao título linear caso vença Dustin Poirier no UFC 318, marcado para julho. Ciente do ambiente competitivo, Do Bronx reconhece o equilíbrio na divisão.

"A verdade é que está todo mundo ali. Todos estão nessa posição, então todos querem uma oportunidade. É difícil para mim dizer quem merece ou não", declarou o brasileiro da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'.

Enquanto isso, os olhos do mundo do MMA estarão voltados para o UFC 317, onde será coroado o novo rei da divisão até 70 kg. Só depois disso, o quebra-cabeça do peso-leve começará a tomar uma forma mais clara.

