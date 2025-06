Renê destaca meta de encaminhar vaga do Fluminense no Mundial

Renê elogiou a atuação do Fluminense diante do Borussia Dortmund na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, mas destacou a importância de vencer o Ulsan para encaminhar a classificação às oitavas de final da competição.

"Vamos buscar a vitória no próximo jogo, que nos coloca numa posição muito boa na nossa chave para aumentar as chances de classificação para a próxima fase", disse o jogador, em entrevista ao canal Jornal 1902.

Mesmo com o empate, Renê considerou a estreia do Fluminense no Mundial como uma das partidas mais especiais de sua carreira e que o dever foi cumprido. "A gente sabia o tamanho desse jogo pelo adversário de que se tratava. E agora acredito que o jogo ainda ficou mais importante pelo que a equipe jogou. Jogamos muita bola e mostramos a nossa força. Acredito que, não só para mim, vai ser um jogo marcante para toda a torcida do Fluminense", completou o lateral do Tricolor.

O Fluminense busca a primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos, diante do Ulsan, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.