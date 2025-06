Renato Paiva dedica vitória sobre o PSG à torcida do Botafogo: 'Fomos taticamente perfeitos'

O técnico Renato Paiva estava orgulhoso do desempenho do Botafogo após a grande vitória, por 1 a 0, sobre o Paris Saint-Gemain, nesta quinta-feira, em Pasadena, Estados Unidos, em duelo válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes.

"Esta vitória é dedicada à gigantesca torcida do Botafogo. Cada vez que esta equipe faz um feito deste é para a torcida. Toda vez que os torcedores ficam orgulhosos para mim é histórico. Estou muito feliz pelo Brasil, pelo jogador brasileiro, pelo técnico brasileiro, pelo técnico estrangeiro que trabalha no Brasil, pelo torcedor brasileiro", disse o português em entrevista coletiva.

Paiva revelou o que foi dito para os jogadores antes da partida. "Mostrei o vídeo da final da Liga dos Campeões e da Libertadores. Mas a equipe da Libertadores só metade esta aqui. E eu disse para que Els não perdessem a oportunidade de serem eles mesmos. E eles fizeram uma partida taticamente perfeita. Enfrentamos a melhor equipe de futebol no mundo, que é completa em todos os momentos do jogo. Tínhamos de ser muitíssimos inteligentes e o plano era difícil de cumprir. Mas eles cumprira e voltamos a orgulhar o Brasil."

O técnico destacou o poder de recuperação da equipe mesmo em momentos de críticas. "Este grupo reage bem a momentos negativos. O final do jogo em Seattle foi negativo e o vestiário parecia que tínhamos perdido, mostrando uma mentalidade de campeões, Nas esta equipe e treinador estão blindados ao exterior. Era uma questão de acreditar. O exterior não nos define."

O técnico analisou a fundo a partida. "Taticamente fomos irrepreensíveis. Fomos muito solidários. PSG teve a bola, mas bebeu de seu próprio veneno porque fizemos o que o PSG faz que é ser verdadeiro time. Marcando o tempo todo em toda parte do campo. Nós tínhamos de ser ?perfeitos na defesa. Sabíamos como eles gostam de atacar. Não fizemos marcação individual... Nos igualamos a eles e talento dos nossos jogadores foi a diferença."

Mas o entusiasmo de Paiva parece que termina já nesta sexta-feira. "Já estou pensando no treino de amanhã (sexta) para o jogo com o Atlético. Os jogadores sabem que ainda temos uma partida e um resultado para alcançarmos nosso primeiro objetivo que é a classificação. Por isso, temos de manter os pés no chão."