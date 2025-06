'Matamos o PSG com o mesmo veneno deles', diz técnico do Botafogo

O técnico Renato Paiva afirmou qual foi a "fórmula" usada pelo Botafogo para "matar" o PSG e conseguir uma vitória heroica por 1 a 0, hoje, no Mundial de Clubes.

Eu acho que a gente matou o PSG com o mesmo veneno que eles têm, sendo uma excelente equipe, jogando juntos, unidos, todo mundo defendendo, todo mundo atacando, e esse é o grande segredo do PSG. Então, a gente pagou com o mesmo veneno. Eles competem assim e ganham. Isso é o que nós fizemos. É uma equipe fantástica, um time fantástico. Eu falei para os caras: sejam uma equipe, aproveitem, joguem juntos, ataquem juntos, defendam juntos e aproveitem. E foi exatamente isso que eles fizeram. E foi fantástico. Renato Paiva, ao DAZN

O treinador português valorizou os resultados das equipes brasileiras neste Mundial de Clubes — até agora, nenhuma equipe do Brasil foi derrotada.

Eu acho que a qualidade dos jogadores brasileiros, a qualidade do que as pessoas vivem fazendo no Brasil, especialmente os técnicos, eu acho que essa é uma vitória dos técnicos que estão trabalhando no Brasil, os brasileiros, os estrangeiros que estão trabalhando como bons jogadores. E esse é o resultado. O Brasil é sempre o Brasil no futebol. Renato Paiva

Vitória heroica

O Botafogo contou com um "golpe fatal" de Igor Jesus e venceu o PSG por 1 a 0, hoje, em Los Angeles. O gol saiu ainda no primeiro tempo da partida.

Uma equipe sul-americana voltou a vencer um europeu no Mundial após quase 13 anos. O último a conseguir o feito antes do Botafogo foi o Corinthians, que bateu o Chelsea na final do Mundial de Clubes de 2012, disputado em dezembro daquele ano.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do grupo no Mundial. A equipe se garantirá no mata-mata, sem depender de nenhum outro resultado, com um empate ou uma vitória contra o Atlético de Madri, na próxima segunda-feira.