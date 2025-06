Renato sinaliza Ganso titular, mas faz mistério para o ataque contra Ulsan

Renato Gaúcho fez mistério parcial na escalação do Fluminense para encarar, amanhã, o Ulsan pela 2ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, o técnico sinalizou Ganso titular, mas escondeu a opção do centroavante que iniciará a partida — Everaldo e Cano são as opções.

O que ele falou?

Ganso joga? "Ele faz parte do grupo e está 100%. Tenho conversa com ele, é um dos líderes do elenco e entende as situações em que não começa jogando. Ele tem grandes chances de começar o jogo de amanhã. O importante é que quem entrar em campo amanhã sabe da responsabilidade"

Favoritismo. "Muita gente achava que Fluminense e Borussia iriam se classificar facilmente, mas isso não existe mais no futebol. Sabemos que vamos encontrar bastante dificuldade e que o objetivo do adversário é o mesmo: buscar a vitória para continuar sonhando com a classificação."

Germán Cano, do Fluminense, em ação no jogo contra o Borussia Dortmund Imagem: FRANCK FIFE / AFP

E no ataque, Cano volta? "O que posso dizer sobre o Cano é que ele está à disposição. Ele está bem fisicamente, mas só vou dizer que ele está à disposição."

Projeção do duelo. "Estudamos o Ulsan. Independentemente de conhecer bem o adversário ou não — e nós estudamos eles sim —, é um jogo importante e difícil. As duas equipes têm chance de conseguir a classificação. Vai ser um jogo chato, um jogo que temos que ter tranquilidade."

Como está o Grupo F?

1 - Mamelodi: 3 pontos (saldo +1)

2 - Borussia Dortmund: 1 ponto (saldo 0)

3 - Fluminense: 1 ponto (saldo 0)

4 - Ulsan: 0 ponto (saldo -1)