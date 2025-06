Reforço de peso! Ex-campeão da PFL, Ante Delija assina com o UFC

O UFC acaba de ganhar um nome de peso para a divisão dos pesados: Ante Delija, ex-campeão da Professional Fighters League (PFL), foi oficialmente contratado pela maior organização de MMA do mundo. A informação foi confirmada pelo site especializado 'MMA Fighting' .

Natural da Croácia, o lutador de 34 anos chega ao Ultimate com um cartel consolidado de 25 vitórias e seis derrotas, sendo 18 triunfos por via de interrupção - entre nocautes e finalizações. Conhecido pelo apelido de 'Walking Trouble', ele construiu uma trajetória sólida no cenário internacional com passagens por eventos como KSW, RIZIN e M-1 Global.

Seu principal destaque veio em 2022, quando venceu o torneio dos pesos-pesados da PFL e faturou o prêmio de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual). Durante a campanha, superou nomes como Renan 'Problema' Ferreira, Matheus Scheffel (duas vezes) e Shelton Graves, todos por nocaute ou nocaute técnico.

Desde então, o croata teve atividade limitada, com apenas uma luta por ano. Em 2023, derrotou Maurice Greene, mas foi superado por Valentin Moldavsky no início de 2024. No entanto, recuperou o bom momento em abril, ao nocautear o ex-UFC Yorgan de Castro em apenas 42 segundos, em um evento realizado na Eslovênia.

Confusão entre os pesados

A categoria dos pesados vive um momento de incerteza e estagnação enquanto o futuro do campeão Jon Jones permanece indefinido. Dono do cinturão linear, o americano não parece interessado em um confronto para unificar o título contra o campeão interino Tom Aspinall. Diante desse cenário, o presidente do UFC, Dana White, declarou recentemente que uma decisão será tomada nas próximas semanas: ou o aguardado confronto entre 'Bones' e Aspinall será confirmado, ou a divisão seguirá adiante sem ele.

A indefinição tem gerado críticas por parte da comunidade do MMA, com vozes influentes, como Daniel Cormier, pedindo que o cinturão linear seja desocupado para destravar a movimentação na categoria. Enquanto isso, nomes em ascensão - como o recém-chegado Delija - aguardam um desfecho que possa abrir caminho para novas disputas no topo da divisão mais tradicional do esporte.

?? Ante Delija nokaut za manje od minuta!#FNC22 pic.twitter.com/mcMP2UHWML

- Kavez MMA (@KavezMma) April 12, 2025

