PSG menosprezou o Botafogo no Mundial? Colunistas opinam

O PSG menosprezou o Botafogo ao poupar alguns jogadores na derrota para o Glorioso no Mundial de Clubes?

No De Primeira, a apresentadora Domitila Becker e os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho debateram a questão.

Domitila: "O PSG não começou com a escalação principal que ele jogou no final da Champions, por exemplo. Quando eu destaco essa diferença na formação inicial, não é para desprezar de jeito nenhum a vitória do Botafogo, que foi histórica. Mas ninguém vai tirar da minha cabeça que eles menosprezam o Botafogo — eles não fariam essa escalação se fossem jogar contra o Real Madrid. Então, fica de lição, sim, para os europeus que a gente chegou. Fica essa lição moral que demos aos europeus".

PVC: "Em relação ao time da estreia, o PSG começou com quatro jogadores diferentes: Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves e Fabián Ruiz. Depois ele colocou os três últimos, só o Marquinhos foi poupado. O Dembelé está com uma lesão na coxa".

Hernan: "Não tem como arrumar nenhum porém. Ah, porque eles estão em fim de temporada, ah, eles estavam sem quatro titulares. Não tem. O Botafogo fez uma partida 10 de 10. É muito mais agente olhar para o feito do Botafogo, a história do Botafogo nesse grupo mais difícil no Mundial de Clubes, do que olhar para defeitos do PSG ou que o PSG não estava do mesmo jeito que quando ganhou a Champions League. O feito do Botafogo que fica em primeiro lugar. O time foi muito maduro, muito cascudo".

