Peso-pesado se irrita e sugere que UFC siga sem Jon Jones: "Já deu"

A indefinição no topo da divisão dos pesos-pesados do UFC continua a gerar insatisfação entre os principais nomes da categoria. Um dos mais incomodados com a situação é Curtis Blaydes, que foi direto ao ponto: para ele, já passou da hora de Jon Jones ser destituído do cinturão linear.

Durante a coletiva de imprensa do UFC Baku, onde enfrenta Rizvan Kuniev neste sábado (21), no Azerbaijão, Blaydes não escondeu a frustração com a estagnação no topo da categoria. Segundo o norte-americano, a ausência prolongada do atual campeão trava o progresso dos demais atletas e impede a movimentação natural no ranking.

"Sem movimentação no cinturão, pra onde a divisão vai caminhar? Se ele não lutar, como eu disse há um mês, acho que ele deveria ser destituído. Todos nós sabemos quem ele é. É o GOAT, ele é ótimo, mas se não vai ser ativo, por que manter o título? Eu entendo o que ele está fazendo. Ele gosta disso. Gosta de ter o nome em evidência. Mas pra mim já deu. Já passou... Nem sei mais quanto tempo faz desde que ele venceu o Stipe, mas já foi tempo suficiente", reclamou.

Jones conquistou o cinturão em março de 2023, mas desde então só realizou uma defesa - contra Stipe Miocic, que retornava após um longo hiato. Em recente entrevista, 'Bones' revelou que não tem o desejo de voltar a luta no momento, mas manteve o mistério sobre uma possível aposentadoria. Enquanto isso, Tom Aspinall se tornou campeão interino e já defendeu o posto, justamente contra Blaydes. A tão aguardada luta de unificação entre os dois campeões, no entanto, segue sem definição.

"Considero o Jon aposentado, a menos que prove o contrário. Fora do octógono, fora da mente. Nem penso nele. E é exatamente isso que ele quer - que as pessoas fiquem perguntando 'o que será que o Jon vai fazer?'. Eu não me importo. O que me importa é o resto da divisão. Quero alguém do top 5 depois dessa. Preciso vencer um ranqueado se quiser uma chance pelo título, que é meu objetivo", apontou.

De olho no cinturão

Blaydes soma 18 vitórias e cinco derrotas no MMA profissional. 'Razor' acredita que duas vitórias sobre adversários bem colocados no ranking podem colocá-lo novamente na rota do cinturão - desde que o cenário no topo da divisão, enfim, se resolva.

