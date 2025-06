Perto de sair, Alves é mais uma venda precoce no São Paulo

Apesar ter recebido boas chances com Zubeldía e ter se firmado no elenco profissional, o meia Matheus Alves pode estar perto de deixar o São Paulo. O meia de 20 anos, que estaria sendo negociado com o CSKA Moscou-RUS por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,9 milhões), é mais que pode sair do Tricolor com menos de 100 jogos disputados.

Matheus Alves foi campeão da Copinha neste ano e foi um dos integrados no elenco profissional após a competição. Com Zubeldía, ele esteve em campo em 15 oportunidades, com duas assistências. A informação sobre a venda do meia ao futebol russo foi dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.

Nos últimos anos, outros jogadores também deixaram a equipe do Morumbi de forma precoce. Assim, a Gazeta Esportiva listou outros casos que aconteceram de forma semelhante no São Paulo. Veja abaixo:

Antony (vendido em 2019)

Um dos principais nomes da lista é o ponta Antony, constantemente convocado à Seleção Brasileira e que atualmente pertence ao Manchester United. Assim como Matheus Alves, ele conquistou a Copinha e em sequência foi vendido, mas por um valor de 15,8 milhões de euros (R$ 99,9 milhões na cotação atual).

Pelo São Paulo, Antony esteve em campo 52 vezes, com seis gols marcados e seis assistências.

Beraldo (vendido em 2023)

Assim como Antony, Beraldo entrou em campo em 52 oportunidades, com um gol marcado. O zagueiro, atualmente no Paris Saint-Germain e com 21 anos, foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2023, o primeiro da história do São Paulo.

Ele foi vendido aos franceses no início de 2024 por 20 milhões de euros, cerca de R$ 126,4 milhões.

David Neres (vendido em 2016)

O atacante David Neres talvez seja um dos casos mais precoces. Com 19 anos e apenas oito jogos pelo clube, ele foi vendido pelo São Paulo ao Ajax por 17,4 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões na cotação atual.

Após passar por Ajax, Shakhtar Donestk e Benfica, David Neres atualmente está no Napoli, com 29 anos de idade.

William Gomes (vendido em 2024)

O atacante William Gomes foi vendido pelo São Paulo ao Porto no ano passado, quando o atleta tinha apenas 22 jogos pelo Tricolor. Atualmente, ele disputa posição no clube português, onde possui dez partidas e nenhuma participação em gol contabilizada.