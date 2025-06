Palmeiras se reapresenta sem dupla e começa preparação para enfrentar o Inter Miami

O Palmeiras voltou a Greensboro, na Carolina do Norte, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, em Nova Jersey, e já deu início aos preparativos para o jogo contra o Inter Miami, pela última rodada da Copa do Mundo de Clubes, com atividades na Universidade da Carolina do Norte.

Os titulares na última partida e o Paulinho, que atuou por cerca de 20 minutos contra os egípcios, realizaram atividades de recovery no hotel onde a equipe está hospedada. O atacante segue um cronograma individualizado de controle de carga. Já o volante Aníbal Moreno, diagnosticado com edema na coxa direita começou o tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O jogador deve ser baixa para o confronto. Caso não tenha condições de jogo, seu substituto deve ser Emiliano Martínez. O uruguaio que entrou na vaga do camisa 5 no último confronto quando sentiu dores e precisou deixar o gramado.

Já o restante do elenco fez ativação muscular e em seguida partiu para o gramado para um trabalho de construções de jogadas, saídas de bola, inversões, cruzamentos e finalizações. Em seguida, praticaram movimentação técnica em dimensões reduzidas.

A partida entre Palmeiras e Inter Miami acontece nesta segunda-feira, dia 23, às 22 horas (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, pela terceira e última rodada fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Líder do Grupo A, com quatro pontos, o Palmeiras precisa apenas de um empate para confirmar a vaga nas oitavas.