'Pago a multa': Equipe da CazéTV quebra protocolos após vitória do Botafogo

Responsáveis por entrevistar os jogadores do Botafogo após a vitória sobre o PSG, a repórter Isabela Pagliari e o ex-jogador Rafael, da CazéTV, quebraram algumas regras e levaram broncas da organização enquanto se divertiam com os atletas.

O que aconteceu

Na entrevista com o zagueiro Barboza, eles colocaram um retorno no jogador, para que ele interagisse com outros integrantes da Cazé TV, no estúdio. Ambos avisaram ao vivo que aquilo era contra as regras da Fifa.

Rafael chegou a dizer para Casimiro que arcaria com as multas se fosse necessário. Isso aconteceu depois que eles foram advertidos pelos organizadores.

Casimiro, deixa eu explicar, se você levar a multa aí, você pode mandar lá para casa, que hoje eu estou quebrando os protocolos. Pode mandar para a casa. Não tem problema não. Eu pago a multa.

Rafael, ex-lateral

A dupla seguiu quebrando protocolos. Igor Jesus pediu para conversar com Casimiro e foi atendido. Rafael alertou que alguém da organização estava tirando fotos da situação.

Antes de encerrar as entrevistas, Rafael ainda contou que um jogador do PSG foi esquecido durante os festejos. Ele se prontificou a dar entrevista à CazéTV, mas acabou ignorado pela equipe, de acordo com o ex-jogador.

A CazéTV esclareceu que não houve problemas com a Fifa por conta do episódio, admitindo que houve uma quebra de protocolo durante as entrevistas.