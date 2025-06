Pacers vencem Thunder e forçam o jogo 7 nas finais da NBA

O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 91 nesta terça-feira, pelo jogo 6 das finais da NBA, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. Desta maneira, o time de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e companhia impediram o título do OKC, forçando o último jogo na decisão do basquete americano.

Obi Toppin foi o cestinha do Pacers na partida, com 20 pontos, seguido de Andrew Nembhard, com 17. Pelo lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander marcou 21 tentos, enquanto Jalen Williams, outra referência técnica da equipe, saiu de quadra com 16 tentos.

Esta será a primeira vez desde 2016 que as finais serão decididas em sete partidas. Naquela ocasião, o Cleveland Cavaliers de LeBron James bateu o Golden State Warriors após estarem perdendo a série por 3 a 1.

O jogo 7 da série final da NBA vai acontecer no Paycom Center, em Oklahoma City. O embate acontece às 21h (de Brasília) deste domingo.

TEREMOS JOGO 7, SIM SENHOR! ??? Os Pacers chegaram a abrir 31 PTS de vantagem em casa, e as #NBAFinals, pela primeira vez desde 2016, TERÁ UM GAME SEVEN! ??? Haliburton: 14 PTS

SGA: 21 PTS #ResultadoNBA #AgoraNaNBA pic.twitter.com/CSdNHm2Tyo ? NBA Brasil (@NBABrasil) June 20, 2025

O jogo

Primeiro Quarto

Nos primeiros minutos, o Oklahoma City Thunder abriu vantagem com cestas simples de Holmgren e Jalen Williams, aproveitando o ritmo ofensivo Apesar das tentativas frustradas de Haliburton, Turner e Nesmith nas bolas de três, os Pacers encontraram resposta com Siakam e uma sequência inspirada de Nembhard, que acertou duas bolas triplas seguidas e virou o jogo. Pelo lado do OKC, Shai Gilgeous-Alexander tentou reagir com infiltrações e lances livres, mas a consistência ofensiva dos Pacers fez a diferença e a equipe da casa fechou o quarto na frente: 28 a 25.

Segundo Quarto

No segundo quarto, o Indiana Pacers manteve o ritmo intenso e assumiu o controle da partida. Mesmo com boas jogadas de Shai e Jalen Williams, que tentaram manter o Thunder no jogo com infiltrações e bandejas, os Pacers se destacaram pela movimentação ofensiva e precisão nos arremessos. McConnell foi decisivo com sequência de pontos, Haliburton brilhou com duas bolas de três, e Nesmith apareceu bem no contra-ataque e nos lances livres. Siakam também teve papel fundamental, ampliando a vantagem com cestas seguidas, incluindo uma cravada após passe de Haliburton. A superioridade dos Pacers ficou clara, e a equipe foi para o intervalo vencendo por 64 a 42.

Terceiro Quarto

No volta do intervalo, o Indiana Pacers seguiu dominante e ampliou ainda mais sua vantagem. As bolas de três do Oklahoma City Thunder continuaram não caindo, com Dort e Jalen Williams desperdiçando boas oportunidades. Hartenstein contribuiu com uma ponte aérea e lances livres, enquanto Toppin e Siakam acertaram bolas de três importantes. Apesar de tentativas de reação com Isaiah Joe e Shai Gilgeous-Alexander, o Thunder seguiu com baixo aproveitamento. Sheppard ainda encerrou o período com uma bola de três no último segundo, aumentando a vantagem dos donos da casa: 90 a 60.

Último quarto

No último quarto, o Thunder até tentou reagir com cestas de Jalen Williams, Kenrich Williams e Isaiah Joe. No entanto, os Pacers mantiveram o controle da partida, com McConnell, Sheppard e Toppin, que seguiram pontuando. Com o apoio da torcida, o Indiana venceu com autoridade e forçou o jogo 7 da série.