Onde vai passar Flamengo x Chelsea pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Flamengo e Chelsea medem forças hoje, às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo busca manter os 100% de aproveitamento no Grupo D. O time brasileiro venceu o Espérance por 2 a 0 e agora tem o maior desafio na competição.

O Chelsea é o favorito da chave e quer ficar próximo das oitavas de final. A equipe londrina bateu o Los Angeles FC na estreia.

Flamengo x Chelsea -- Mundial de Clubes 2025